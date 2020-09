Lombardia, misure anti-smog Slitta a gennaio lo stop ai diesel euro 4 (Di lunedì 28 settembre 2020) A causa dell’emergenza Covid, la Regione ha deciso di posticipare l’entrata in vigore del provvedimento che ra previsto per il primo di ottobre. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 settembre 2020) A causa dell’emergenza Covid, la Regione ha deciso di posticipare l’entrata in vigore del provvedimento che ra previsto per il primo di ottobre.

IDBeatrice : #ItaliaLombardia, misure anti-smog da 1 ottobre, blocco dei diesel Euro 4 da gennaio - - Affaritaliani : Misure anti-smog dal primo ottobre Blocco dei diesel Euro 4 da gennaio - verbanonews : New post: Regione Lombardia, misure antismog in vigore dall’11 gennaio 2021 - varesenews : Regione Lombardia, misure antismog in vigore dall’11 gennaio 2021 - LuceverdeMilano : #Smog - Qualità dell’aria: Misure antismog prorogate al #1gennaio2021 ? slitta il blocco degli #euro4diesel… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia misure La crisi innescata dal Covid fa slittare a gennaio le misure antismog in Lombardia Varesenews Nel consiglio comunale di MIlano la destra protesta per le indagini su regione Lombardia

I consiglieri sono entrati con le magliette per solidarizzare con il presidente Fontana al quale sono stati prelevati i dati nell'ambito del caso Diasorin-San Matteo ...

Diesel Euro 4: scatta la proroga nelle regioni del Nord

Rimangono in vigore i blocchi già previsti, slittano invece a gennaio quelli per i veicoli Euro 4 diesel. Le novità previste nelle Regioni del Bacino Padano.

