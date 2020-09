L’indiscrezione: lo Spezia aspetta Nzola. Il Palermo ha il sì di Luperini (Di lunedì 28 settembre 2020) La situazione Trapani non è semplice, ci sono almeno un paio di situazioni in uscita. Su Nzola è forte il pressing dello Spezia, che vorrebbe regalarlo presto a Italiano, considerate le difficoltà di arrivare ad altri attaccanti. Mentre il centrocampista Luperini, come già raccontato, gradirebbe un futuro a Palermo malgrado diverse proposte arrivate dalla Serie B. Foto: logo Palermo L'articolo L’indiscrezione: lo Spezia aspetta Nzola. Il Palermo ha il sì di Luperini proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) La situazione Trapani non è semplice, ci sono almeno un paio di situazioni in uscita. Suè forte il pressing dello, che vorrebbe regalarlo presto a Italiano, considerate le difficoltà di arrivare ad altri attaccanti. Mentre il centrocampista, come già raccontato, gradirebbe un futuro amalgrado diverse proposte arrivate dalla Serie B. Foto: logoL'articolo L’indiscrezione: lo. Ilha il sì diproviene da Alfredo Pedullà.

