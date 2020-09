La rete di PosteMobile non va: ci sono problemi in tutta Italia (Di lunedì 28 settembre 2020) Valentina Dardari sono milioni gli utenti che questa mattina hanno problemi di linea e connessione dati. Molte le proteste sui social, ma ancora non è stata spiegata la causa del disservizio Notevoli problemi nella mattinata di oggi, lunedì 28 settembre, per tutti gli utenti di PosteMobile, l’operatore telefonico di Poste Italiane. In milioni hanno disservizi sia alla linea telefonica che alla connessione dati. A non funzionare sono sia la rete gestita dall’operatore, che il sito web dell’operatore stesso. Il sito downdetector, il portale che registra rallentamenti e malfunzionamenti di siti web e servizi, come sempre in questi casi, riesce a dare una chiara idea della situazione, dove viene segnalato un down completo del ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Valentina Dardarimilioni gli utenti che questa mattina hannodi linea e connessione dati. Molte le proteste sui social, ma ancora non è stata spiegata la causa del disservizio Notevolinella mattinata di oggi, lunedì 28 settembre, per tutti gli utenti di, l’operatore telefonico di Postene. In milioni hanno disservizi sia alla linea telefonica che alla connessione dati. A non funzionaresia lagestita dall’operatore, che il sito web dell’operatore stesso. Il sito downdetector, il portale che registra rallentamenti e malfunzionamenti di siti web e servizi, come sempre in questi casi, riesce a dare una chiara idea della situazione, dove viene segnalato un down completo del ...

