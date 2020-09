Incidente Gaia e Camilla, il pm di Roma: “Condannare Genovese a 5 anni” (Di lunedì 28 settembre 2020) Morte di Gaia e Camilla, il pm di Roma ha richiesto la condanna a 5 anni di carcere per Pietro Genovese. In aula presenti sia il ragazzo, accusato di duplice omicidio stradale, che i genitori delle vittime. È arrivata oggi la richiesta del pm di Roma, al processo con rito abbreviato: il magistrato Roberto Felici … L'articolo Incidente Gaia e Camilla, il pm di Roma: “Condannare Genovese a 5 anni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) Morte di, il pm diha richiesto la condanna a 5 anni di carcere per Pietro. In aula presenti sia il ragazzo, accusato di duplice omicidio stradale, che i genitori delle vittime. È arrivata oggi la richiesta del pm di, al processo con rito abbreviato: il magistrato Roberto Felici … L'articolo, il pm di: “Condannarea 5 anni” proviene da www.meteoweek.com.

tempoweb : #Gaia e Camilla investite su Corso Francia Il pm chiede 5 anni per Pietro Genovese - StreetNews24 : Il giovane a processo con rito abbreviato, con l’accusa di omicidio stradale plurimo per l’incidente dello scorso d… - rtl1025 : ?? Pm ha chiesto condanna a 5 anni per Pietro #Genovese, con accusa di omicidio stradale plurimo per l'incidente avv… - gaia_val : Pazzesco che con un incidente del genere stiano tutti e due bene Le immagini sono davvero raccapriccianti - IngMirco : RT @AvantiLaura: Di tutte le marce che rallegrarono la nostra penisola, da quella di Quarto in poi, la marcia su Roma è la più gaia, la più… -