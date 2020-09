Il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack | «Non potevo immaginarmi un giorno più bello»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 settembre 2020) Sposi molto emozionati, tre cambi d’abito, balli fino all’alba. Il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack, sul lago di Como, è stato l’evento della stagione. Cento selezionatissimi ospiti, a cui la sposa aveva chiesto di accertare qualche giorno prima la negatività al Covid-19, e il rito religioso in inglese vista lago. Tutto come nei desideri dei due: «Volevo ringraziare tutte le persone presenti, avete reso il giorno più bello ancora più magico», ha scritto la neo sposa prima di partire per la luna di miele, «Non potevo immaginarmi una giornata migliore».