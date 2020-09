Guerra Armenia-Azerbaigian: almeno 39 morti per ora (Di lunedì 28 settembre 2020) Guerra Armenia-Azerbaigian, continua il sanguinoso confronto per il Nagorno Bakabakh. Come riferiscono fonti ufficiali, al momento sono 39 le vittime totali di cui anche diversi civili oltre che militari. Anche in piena pandemia, dunque, continuano incessanti le guerre… Continua il sanguinosissimo confronto sull’asse Armenia-Azerbaigian, con un bilancio sempre più drammatico di vittime e feriti. Come … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 28 settembre 2020), continua il sanguinoso confronto per il Nagorno Bakabakh. Come riferiscono fonti ufficiali, al momento sono 39 le vittime totali di cui anche diversi civili oltre che militari. Anche in piena pandemia, dunque, continuano incessanti le guerre… Continua il sanguinosissimo confronto sull’asse, con un bilancio sempre più drammatico di vittime e feriti. Come … L'articolo proviene da .

Agenzia_Ansa : Caucaso in fiamme, guerra tra Armenia e Azerbaigian. Riesplode il conflitto in Nagorno Karabakh, bombe e morti. M… - stefanoepifani : La bolla non è solo quella dei #socialmedia. Le conversazioni su Twitter non fanno altro che rispecchiare gli inter… - StefanoFeltri : Tra Armenia e Azerbaijan rischia di iniziare una guerra - SmorfiaDigitale : Guerra fra Armenia e Azerbaigian, decine di morti tra i separatisti armeni - Fot... - CominciaAdesso : RT @BalcaniCaucaso: Nuova violenta recrudescenza del conflitto per il #NagornoKarabakh. Sono decine i morti, anche tra i civili https://t.c… -