GF Vip | Manuela Arcuri si scaglia contro Massimiliano e Adua | “Bugiardi!”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo il caos mediatico scatenato dalle confessioni diMorra eDel Vesco legate alla Ares Film e alla presunta esistenza di una setta al cui capo ci sarebbe stato Alberto Tarallo, direttore della Areas, anche l’attriceha deciso di dire la sua. E lo ha fatto in una lunga intervista a Dagospia nella quale non solo difende a spada tratta Tarallo, col quale ha lavorato per anni nelle fiction di Canale 5, ma anche smentendo ogni parola dei due gieffini e anche di Gabriel Garko, che implicitamente ha confermato le confessioni diArcusi siMorra eDel Vesco Intervistata da Giuseppe Candela di Dagospia,...