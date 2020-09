Francia: Le Maire, 'pil a -10% in 2020, +8% in 2021' (Di lunedì 28 settembre 2020) Parigi, 28 set. (Adnkronos) - "Il pil in Francia dovrebbe registrare un calo del 10% nel 2020 per poi tornare a crescere dell'8% nel 2021. Siamo convinti che l'economia Francia possa riprendersi rapidamente e grazie alle misure del piano di rilancio puntiamo nel 2022 a raggiungere lo stesso livello registrato prima dell'emergenza covid". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Parigi, 28 set. (Adnkronos) - "Il pil indovrebbe registrare un calo del 10% nelper poi tornare a crescere dell'8% nel. Siamo convinti che l'economiapossa riprendersi rapidamente e grazie alle misure del piano di rilancio puntiamo nel 2022 a raggiungere lo stesso livello registrato prima dell'emergenza covid". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Lenel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

