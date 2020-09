Francesca Pepe ipnotica come una sirena su Instagram: «Wow, sei meravigliosa!» (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Pepe è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Con il suo carattere spumeggiante sta animando le giornate dei suoi coinquilini. La modella e influencer è seguita moltissimo anche sui social. Il profilo Instagram di Francesca Pepe conta oltre 63 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalla sua straordinaria bellezza. Basta sfogliare il suo profilo social per immergersi in scatti artistici decisamente mozzafiato. Ora che la ragazza è nella casa del GFVip 5, la sua pagina è gestita dal suo staff che poche ora fa ha postato una sua foto in costume molto interessante. La sua innata femminilità non passa di certo inosservata. Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sbotta con Francesca ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 settembre 2020)è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Con il suo carattere spumeggiante sta animando le giornate dei suoi coinquilini. La modella e influencer è seguita moltissimo anche sui social. Il profilodiconta oltre 63 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalla sua straordinaria bellezza. Basta sfogliare il suo profilo social per immergersi in scatti artistici decisamente mozzafiato. Ora che la ragazza è nella casa del GFVip 5, la sua pagina è gestita dal suo staff che poche ora fa ha postato una sua foto in costume molto interessante. La sua innata femminilità non passa di certo inosservata. Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sbotta con...

GenteVipNews : Francesca Pepe. Rivelazione intima a Morra e Fulvio Abbate (video) - moneypuntoit : ?? Francesca Pepe GF Vip: chi è, quanto guadagna e perché è famosa ?? - edoardo_orru : @Dr4c0h Ovvio ti do ragione sul fatto che francesca sia estremamente irritante, tuttavia non giustifica ( a mio avv… - Novella_2000 : Dayane Mello furiosa contro Francesca Pepe: prende i suoi trucchi e li getta per terra (VIDEO) #GFvip - Italia_Notizie : Vittorio Sgarbi smentisce Francesca Pepe: “Fu libera nell’amarmi, mi nascosi dietro a un angolo con lei…” -