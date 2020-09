Firenze, rogo in pieno centro: situazione drammatica, mezzi in fiamme (Di lunedì 28 settembre 2020) Dramma in centro Firenze, dove due ragazzini hanno appiccato un incendio in pieno spazio pubblico, in piazza Davanzati. I due ragazzi fermati ed accusati di incendio doloso hanno 13 e 17 anni. I giovani erano insieme ad un gruppo di coetanei in piazza Davanzati, dove da qualche tempo usano passare il tempo libero. Ad un certo punto i due piromani hanno dato fuoco in una zona vicina a dei motorini parcheggiati, incendiando circa una decina di essi. I danni provocati dal rogo Si è immediatamente sollevato un copioso fumo ed il fuoco nella piazza, ed è solo fortuna se nessun individuo è rimasto coinvolto. A quanto pare per appiccare l’incendio i due ragazzi avrebbero staccato il serbatoio di uno dei motorini, per poi dare fuoco al carburante. Nel rogo sarebbero rimaste ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Dramma in, dove due ragazzini hanno appiccato un incendio inspazio pubblico, in piazza Davanzati. I due ragazzi fermati ed accusati di incendio doloso hanno 13 e 17 anni. I giovani erano insieme ad un gruppo di coetanei in piazza Davanzati, dove da qualche tempo usano passare il tempo libero. Ad un certo punto i due piromani hanno dato fuoco in una zona vicina a dei motorini parcheggiati, incendiando circa una decina di essi. I danni provocati dalSi è immediatamente sollevato un copioso fumo ed il fuoco nella piazza, ed è solo fortuna se nessun individuo è rimasto coinvolto. A quanto pare per appiccare l’incendio i due ragazzi avrebbero staccato il serbatoio di uno dei motorini, per poi dare fuoco al carburante. Nelsarebbero rimaste ...

