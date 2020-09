Firenze: Giani, lavoriamo per una Toscana sempre più connessa (Di lunedì 28 settembre 2020) L'annuncio sull'impegno per il diritto alla Rete arriva durante la presentazione a Firenze, nella sede della presidenza in piazza del Duomo, della prossima ed imminente edizione dell'Internet Festival di Pisa Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 settembre 2020) L'annuncio sull'impegno per il diritto alla Rete arriva durante la presentazione a, nella sede della presidenza in piazza del Duomo, della prossima ed imminente edizione dell'Internet Festival di Pisa

guglielmopicchi : @angyco888 @IMoresi Giusto 2 numeri su Toscana Giani 863.000 Ceccardi 718.000 Diff. 145.000 Su Firenze Giani 283.… - you_trend : ?? #Regionali in #Toscana La mappa del candidato più votato per comune mostra come #Giani sia in testa nelle città… - guglielmopicchi : Giusto una info su Toscana: Tutta Toscana Giani 863.000 Ceccardi 718.000 Diff. 145.000 Su Firenze Giani 283.000 Ce… - FirenzePost : Firenze: Giani, lavoriamo per una Toscana sempre più connessa - zazoomblog : Firenze Corri la vita: 20mila magliette vendute. E 5mila prenotate. Manifestazione con Giani Nardella Irene Grandi… -