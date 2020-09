Ecco perchè il Grande Fratello andrebbe chiuso definitivamente (Di lunedì 28 settembre 2020) Garko e Del Vesco - GF Vip (US EndemolShine) Per una volta, il Grande Fratello poteva contare su interessanti dinamiche interne senza ricorrere a quelle patetiche imboccate esterne alle quali ci ha abituato da alcuni anni, che trasformavano il ‘reality’ nel più ’scripted’ dei format, senza riscuotere tra l’altro alcun tipo di successo. Segno che, in programmi come quello di cui scriviamo, il cast è tutto. E la quinta edizione del GF Vip ha un gruppo di concorrenti fortissimo, pronto a dare nuova linfa ad un programma ormai moribondo. Le confessioni notturne tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto esplodere quello che poteva essere un caso mediatico di sicuro interesse. Un caso che avrebbe potuto alimentare buona parte del palinsesto della rete, meritevole di essere senza dubbio approfondito. ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 settembre 2020) Garko e Del Vesco - GF Vip (US EndemolShine) Per una volta, ilpoteva contare su interessanti dinamiche interne senza ricorrere a quelle patetiche imboccate esterne alle quali ci ha abituato da alcuni anni, che trasformavano il ‘reality’ nel più ’scripted’ dei format, senza riscuotere tra l’altro alcun tipo di successo. Segno che, in programmi come quello di cui scriviamo, il cast è tutto. E la quinta edizione del GF Vip ha un gruppo di concorrenti fortissimo, pronto a dare nuova linfa ad un programma ormai moribondo. Le confessioni notturne tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto esplodere quello che poteva essere un caso mediatico di sicuro interesse. Un caso che avrebbe potuto alimentare buona parte del palinsesto della rete, meritevole di essere senza dubbio approfondito. ...

