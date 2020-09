“È una vergogna”. Gaia e Camilla, le 16enni morte. Cosa sta succedendo a Pietro Genovese, il ragazzo che le ha investite (Di lunedì 28 settembre 2020) Il pm di Roma Roberto Felici ha chiesto una condanna a 5 anni per Pietro Genovese, a processo con rito abbreviato, con l’accusa di omicidio stradale plurimo per l’incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dello scorso dicembre a Corso Francia a Roma, costato la vita alle due studentesse sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La richiesta è stata fatta dal pm davanti al gup Gaspare Sturzo. Il giovane sta affrontando il rito abbreviato (la decisione spetta al gup e non si andrà a processo ordinario. Genovese, però, beneficerà dello sconto di un terzo della pena) per aver investito e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli lungo corso Francia, Roma, nella notte del 22 dicembre 2019. La seconda e ultima udienza ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Il pm di Roma Roberto Felici ha chiesto una condanna a 5 anni per, a processo con rito abbreviato, con l’accusa di omicidio stradale plurimo per l’incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dello scorso dicembre a Corso Francia a Roma, costato la vita alle due studentesse sedicenniVon Freymann eRomagnoli. La richiesta è stata fatta dal pm davanti al gup Gaspare Sturzo. Il giovane sta affrontando il rito abbreviato (la decisione spetta al gup e non si andrà a processo ordinario., però, beneficerà dello sconto di un terzo della pena) per aver investito e uccisoVon Freymann eRomagnoli lungo corso Francia, Roma, nella notte del 22 dicembre 2019. La seconda e ultima udienza ...

