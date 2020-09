Del Piero avverte la Juve: "Scudetto? Attenti a Inter e Atalanta" (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA - ' La mia griglia per lo Scudetto? Credo che Inter e Atalanta siano delle serie candidate per la vittoria finale" . Sono le parole di Alessandro Del Piero , Intervenuto ai microfoni di Sky Sport ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA - ' La mia griglia per lo? Credo chesiano delle serie candidate per la vittoria finale" . Sono le parole di Alessandro Delvenuto ai microfoni di Sky Sport ...

ZZiliani : Lo spazzino Caressa nasconde sotto il tappeto la spazzatura evidenziata da Piccinini (caso Suarez-Juventus) e dà su… - ZZiliani : Del Piero collegato al Club di Sky sta distruggendo la Juventus di Pirlo. Delle due l’una: A) non lo vedremo più al… - ZZiliani : Un Del Piero ispirato indica l’Atalanta favorita per lo scudetto e dice che se non avesse pareggiato il match in ca… - jacobbrunt : RT @90sfootball: Roberto Baggio and Alessandro Del Piero. - MarcoGalvi : È morto a 72 anni Piero Villotta, storico giornalista e volto Rai -