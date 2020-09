Curiale: “Ho capito di andare via da Catania quando il mister Raffaele non mi guardava negli occhi” (Di lunedì 28 settembre 2020) A Catania Davis Curiale verrà ricordato per la sua prima stagione in maglia rossazzurra. Ben 17 gol messi a segno senza rigori nella stagione 2017/18 e diventato presto simbolo della squadra rossazzurra. Oggi il calciatore ha svuotato l'armadietto di Torre del Grifo e si è imbarcato alla volta di Catanzaro sua nuova squadra dove ha firmato un biennale. Ai microfoni di Unica Sport Curiale ha detto: "La prima stagione è stata bellissima e mi porterò sempre dentro tante emozioni. Poi avevo richieste anche dalla Salernitana in B ma volevo rimanere a Catania. Ho rinnovato il contratto senza chiedere più soldi anche se l'arrivo di Marotta con uno stipendio più alto un po' mi ha sorpreso e turbato. Sottil ci ha messo in competizione e io mi sono smarrito. Quest'anno speravo in una ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) ADavisverrà ricordato per la sua prima stagione in maglia rossazzurra. Ben 17 gol messi a segno senza rigori nella stagione 2017/18 e diventato presto simbolo della squadra rossazzurra. Oggi il calciatore ha svuotato l'armadietto di Torre del Grifo e si è imbarcato alla volta di Catanzaro sua nuova squadra dove ha firmato un biennale. Ai microfoni di Unica Sportha detto: "La prima stagione è stata bellissima e mi porterò sempre dentro tante emozioni. Poi avevo richieste anche dalla Salernitana in B ma volevo rimanere a. Ho rinnovato il contratto senza chiedere più soldi anche se l'arrivo di Marotta con uno stipendio più alto un po' mi ha sorpreso e turbato. Sottil ci ha messo in competizione e io mi sono smarrito. Quest'anno speravo in una ...

