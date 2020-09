Coronavirus, è finito il tempo dell’ ‘Andrà tutto bene’. Ora possiamo scegliere come vivere (Di lunedì 28 settembre 2020) È finito il tempo dell’ “Andrà tutto bene”: non lo sappiamo come andrà, possiamo solo fare ipotesi e seguire l’andamento della pandemia. Gli effetti impattano la salute fisica, la salute economica, la salute psicologica, la salute sociale. La lotta alla povertà stava dando qualche risultato, siamo tornati indietro, e questo scatenerà conflitti tra i pochissimi ricchi che detengono la maggioranza dalle risorse economiche e i molti disperati. Se gente poverissima impegna risorse di tutta la famiglia per rischiare la vita su un barcone, vuol dire che non c’è speranza alcuna nel proprio paese. Alcune certezze illusorie si sono rivelate false: l’idea della stabilità, posso contare su quello che ho, su quello che sono; ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Èildell’ “Andràbene”: non lo sappiamoandrà,solo fare ipotesi e seguire l’andamento della pandemia. Gli effetti impattano la salute fisica, la salute economica, la salute psicologica, la salute sociale. La lotta alla povertà stava dando qualche risultato, siamo tornati indietro, e questo scatenerà conflitti tra i pochissimi ricchi che detengono la maggioranza dalle risorse economiche e i molti disperati. Se gente poverissima impegna risorse di tutta la famiglia per rischiare la vita su un barcone, vuol dire che non c’è speranza alcuna nel proprio paese. Alcune certezze illusorie si sono rivelate false: l’idea della stabilità, posso contare su quello che ho, su quello che sono; ...

