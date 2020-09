Bus in Costiera | Reale a De Luca | “Affollamenti | studenti a rischio”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMinori (Sa) – Il Primo Cittadino di Minori Andrea, nella sua qualità di delegato alla sanità della Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi scrive al Governatore Vincenzo Desul rapporto tra trasporto scolastico e emergenza sanitaria. Nella missiva si legge: “Segnalo con apprensione la situazione di estremo pericolo in cui vengono a trovarsi gli alunni e tutto il personale della scuola nei quotidiani spostamenti mediante i servizi di linea su strada. Le misure varate in materia, purtroppo, non valgono ad evitare di fatto condizioni di affollamento e di contatto ravvicinato tra gli utenti delle corse SITA, in funzione del numero elevato degli stesi rispetto agli orari di ingresso e di uscita, tali da determinare inevitabili assembramenti non solo sugli autobus ma anche nelle attese ...