Wispy bangs | la frangia si porta come Taylor Swift

(Di domenica 27 settembre 2020) Wispy si traduce come “a ciuffetti”. Di fatto la frangia sfoggiata sui social da Taylor Swift è esattamente così: a ciuffetti, mossa, leggeremente spettinata, la classica wispy bangs. Il bello di come la popstar americana porta questo tipo di frangia sta nell’effetto messy e stropicciato, abbinato a chioma naturalmente wavy, raccolta oppure lasciata morbidamente sciolta. L’ispirazione per il look wispy bangs proviene dagli anni Sessanta-Settanta, quando la frangia diventa un vero e proprio tormentone. Ovviamente, con qualche update.