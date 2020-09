The Witcher di Netflix: lo strigo Eskel ha un nuovo interprete (Di domenica 27 settembre 2020) La seconda stagione di The Witcher, la serie Netflix basata sulle storie di Geralt di Rivia, è attualmente in produzione. Sfortunatamente, questo seguito dovrà fare a meno di uno dei suoi attori: Thue Ersted Rasmussen, il quale avrebbe interpretato il Witcher Eskel.Rasmussen era stato selezionato per il ruolo e aveva già iniziato a girare alcune scene fra febbraio e marzo, prima che la produzione venisse interrotta per la pandemia da coronavirus. Ora, con il riavvio delle riprese, Rasmussen ha comunicato che non potrà portare a termine il suo ruolo, a causa della riprogrammazione dei suoi impegni, dovuti proprio al COVID-19.L'attore ha annunciato l'addio tramite una comunicazione sul suo profilo Instagram:Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 settembre 2020) La seconda stagione di The, la seriebasata sulle storie di Geralt di Rivia, è attualmente in produzione. Sfortunatamente, questo seguito dovrà fare a meno di uno dei suoi attori: Thue Ersted Rasmussen, il quale avrebbe interpretato il.Rasmussen era stato selezionato per il ruolo e aveva già iniziato a girare alcune scene fra febbraio e marzo, prima che la produzione venisse interrotta per la pandemia da coronavirus. Ora, con il riavvio delle riprese, Rasmussen ha comunicato che non potrà portare a termine il suo ruolo, a causa della riprogrammazione dei suoi impegni, dovuti proprio al COVID-19.L'attore ha annunciato l'addio tramite una comunicazione sul suo profilo Instagram:Leggi altro...

