Suarez da urlo: doppietta all’esordio con l’Atletico Madrid – VIDEO (Di domenica 27 settembre 2020) ne ha fatti due luigi 🥺👉🏻👈🏻 pic.twitter.com/nH0EwfpXC2 — 𝖈𝖍𝖎𝖆𝖗𝖆🍷🧸 (@chiarv ) September 27, 2020 Luis Suarez realizza una doppietta alla prima presenza ufficiale con la maglia dell’Atletico Madrid: Granada battuto 6-1 – VIDEO Luis Suarez si è presentato nel migliore dei modi alla sua prima apparizione con la maglia dell’Atletico Madrid. L’attaccante uruguaiano ha realizzato una doppietta e un assist nella sfida di campionato contro il Granada, conclusasi sul risultato di 6-1. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) ne ha fatti due luigi 🥺👉🏻👈🏻 pic.twitter.com/nH0EwfpXC2 — 𝖈𝖍𝖎𝖆𝖗𝖆🍷🧸 (@chiarv ) September 27, 2020 Luisrealizza unaalla prima presenza ufficiale con la maglia dell’Atletico: Granada battuto 6-1 –Luissi è presentato nel migliore dei modi alla sua prima apparizione con la maglia dell’Atletico. L’attaccante uruguaiano ha realizzato unae un assist nella sfida di campionato contro il Granada, conclusasi sul risultato di 6-1. Leggi su Calcionews24.com

e____a_____ : RT @enricoI00: E quindi si scopre perché Suarez non lo hanno più chiuso, hanno sentito la puzza di bruciato... Urlo - Soulblavk0 : RT @t0osieslide: dopo la metà della prima giornata di campionato di quest'anno ci troviamo con: -un árbitro morto -rigore per la samp!!! -m… - t0osieslide : dopo la metà della prima giornata di campionato di quest'anno ci troviamo con: -un árbitro morto -rigore per la sam… - _EmptySpaces_ : L'ESAME DI SUAREZ NON È VALIDO URLO DOVE SIETE TWITTERCALCIO, VOGLIO I MEMEEE - AleSalvi12 : RT @enricoI00: E quindi si scopre perché Suarez non lo hanno più chiuso, hanno sentito la puzza di bruciato... Urlo -