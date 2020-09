Scuola | l’Ugl alla Azzolina | i precari vanno stabilizzati | necessario un piano programmatico

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 27 settembre 2020) Scuole ancora nel caos. In stato di agitazione è ancora l’UGL, insieme al personale docente e ATA. Il Presidente Nazionale di Ugl scuole, Ornella Cuzzupi, ha inviato una lettera al ministroper la stabilizzazione di tutti ie la definizione di undi interventia disegnare unafunzionale e adeguata ai tempi. La lettera di Ugl Scuole all’Pubblichiamo quindi il testo integrale della lettera inviata al Ministero e alle strutture scolastiche regionali. In data 22 u.s. la Segreteria Nazionale UGL, ha preso nuovamente atto di come le considerevoli difficoltà nelle quali le diverse strutture scolastiche sono costrette a muoversi siano ...