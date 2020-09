Roma-Juventus: Veretout ancora in gol, contropiede fatale (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Juve tutta in attacco, la Roma colpisce in contropiede. Nel recupero del primo tempo i giallorossi tornano avanti grazie alla seconda rete dell’incontro a firma di Jordan Veretout. Il francese, a segno su rigore, risponde all’1-1 di Ronaldo (anch’esso su penalty) concretizzando un contropiede fulminante condotto dai ragazzi di Fonseca. Ecco la rete del 2-1 dei giallorossi. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Juve tutta in attacco, lacolpisce in. Nel recupero del primo tempo i giallorossi tornano avanti grazie alla seconda rete dell’incontro a firma di Jordan. Il francese, a segno su rigore, risponde all’1-1 di Ronaldo (anch’esso su penalty) concretizzando unfulminante condotto dai ragazzi di Fonseca. Ecco la rete del 2-1 dei giallorossi.

