Roland Garros 2020: Sinner show, annichilito Goffin in tre rapidi set (Di domenica 27 settembre 2020) Jannik Sinner ha ben figurato nel primo turno del Roland Garros 2020, superando il più quotato David Goffin per 7-5, 6-0, 6-3. L'azzurro ha dimostrato nuovamente di poter reggere i ritmi dei migliori giocatori del circuito ATP, sfoderando una prestazione superlativa a neutralizzando le trovate tattiche del belga, usualmente efficaci contro i bombardieri. La velocità di palla di Sinner ha giocato un ruolo fondamentale nel 'labirinto' del Philippe Chatrier, caratterizzato da condizioni di gioco particolarmente 'lente', le quali hanno favorito il gioco perennemente in spinta del classe '01. Goffin è stato per buona parte causa sui, fautore difatti di errori gravi e inaspettati, sebbene sia stato evidente come il ...

