Quagliarella eterno | in gol da 16 stagioni di fila Ma in Serie A c’è chi ha fatto meglio…

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, è andato ancora una volta in gol. Non una novità per un bomber di razza come lui. La rete contro il Benevento, nella seconda giornata di campionato, gli è valsa anche un incredibile record. Infatti, il centravanti è riuscito a timbrare il cartellino con un gol per la sedicesima stagione consecutiva in Serie A. Meglio di lui, nella storia del massimo campionato italiano, solamente altri sei giocatori.

Serie A, Lazio e Sampdoria in vantaggio a fine primo tempo

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, è andato ancora una volta in gol. Non una novità per un bomber di razza come lui. La rete contro il Benevento, nella seconda giornata di campionato, gli ...

Serie A, Lazio e Sampdoria in vantaggio a fine primo tempo

Apre le danze l'eterno Fabio Quagliarella, a segno all'8 . Dieci minuti più tardi, arriva il raddoppio blucerchiato, siglato da Colley. Accorcia le distanze, al 33 , Caldirola, che approfitta di un'in ...

