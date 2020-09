Progetto Comune: 'Degrado sul Fosso, brutto biglietto da visita' (Di domenica 27 settembre 2020) Il capogruppo di minoranza di "Progetto Comune", Francesco Feniello segnala una situazione di Degrado segnalata da molti cittadini a Barga. "Oggi - esordisce -, come già avvenuto in precedenza, ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 27 settembre 2020) Il capogruppo di minoranza di "", Francesco Feniello segnala una situazione disegnalata da molti cittadini a Barga. "Oggi - esordisce -, come già avvenuto in precedenza, ...

Ciampino - Progetto Comune prende le distanze dalla rinomina della Biblioteca e della Sala consiliare
Altomonte(Cs):Si è chiusa il progetto di visual design "Vuoto" del Festival Euromediterraneo

Altomonte si candida ad essere capitale del visual designer grazie al progetto “Vuoto – Utopia Mediterranea”, ideato da Francesco Caporale, che ha caratterizzato nel mese di settembre la sezione Altom ...

Mondiali di biliardo, le novità

Un altro passo in avanti per far sì che Calangianus sia pronto nel settembre 2021 per ospitare il 25° campionato mondiale di biliardo, specialità 5 birilli che l’Union Mondiale de Billard ha... Un alt ...

