Patrick Zaki resta in carcere almeno fino al 7 ottobre: prolungata la custodia cautelare (Di domenica 27 settembre 2020) “Rinvio al 7 ottobre”. Poche parole che sintetizzano l’esito dell’udienza che si è svolta ieri sul prolungamento della custodia cautelare per Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna detenuto in Egitto per propaganda sovversiva su Facebook. A parlare all’Ansa è stato uno dei suoi avvocati, Hoda Nasrallah, che non ha aggiunto altri dettagli. Il 29enne Patrick non è neanche stato condotto in aula rimanendo nel carcere di Tora, all’estrema periferia sud del Cairo. Un’assenza che la legale non aveva saputo o voluto interpretare in alcun senso. Patrick, arrestato in circostanze controverse il 7 febbraio, rischia fino a 25 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) “Rinvio al 7”. Poche parole che sintetizzano l’esito dell’udienza che si è svolta ieri sul prolungamento dellaperGeorge, lo studente egiziano dell’università di Bologna detenuto in Egitto per propaganda sovversiva su Facebook. A parlare all’Ansa è stato uno dei suoi avvocati, Hoda Nasrallah, che non ha aggiunto altri dettagli. Il 29ennenon è neanche stato condotto in aula rimanendo neldi Tora, all’estrema periferia sud del Cairo. Un’assenza che la legale non aveva saputo o voluto interpretare in alcun senso., arto in circostanze controverse il 7 febbraio, rischiaa 25 ...

Tg3web : Sono ore di angoscia in Egitto per le sorti di Patrick Zaki, in carcere da oltre sette mesi. Il Tribunale penale de… - amnestyitalia : Siamo di nuovo di fronte all'ambasciata d'Egitto per consegnare le oltre 150.000 firme di italiani e italiane che c… - amnestyitalia : Patrick Zaki dal carcere scrive alla famiglia. Ancora sconosciuta la data della nuova udienza - clikservernet : Patrick Zaki resta in carcere almeno fino al 7 ottobre: prolungata la custodia cautelare - Noovyis : (Patrick Zaki resta in carcere almeno fino al 7 ottobre: prolungata la custodia cautelare) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki Patrick Zaki, oggi nuova convocazione in tribunale Sputnik Italia Zaki: al Cairo continua l'attesa su esito udienza

Continua l'attesa al Cairo per sapere quale sia la decisione di una corte di assise sulla custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna accusato ...

Maratona artistica per Zaki

Le maglie della giustizia egiziana continuano a stringere Patrick George Zaki che, dopo ben oltre sette mesi di reclusione, è in attesa al carcere cairota di Tora per sapere se la sua custodia cautela ...

Continua l'attesa al Cairo per sapere quale sia la decisione di una corte di assise sulla custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna accusato ...Le maglie della giustizia egiziana continuano a stringere Patrick George Zaki che, dopo ben oltre sette mesi di reclusione, è in attesa al carcere cairota di Tora per sapere se la sua custodia cautela ...