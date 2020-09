Napoli si accorge che Lozano non è un brocco

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 settembre 2020) Il protagonista è il chuckye i suoi tifosi aspettavano Osimhen schierato da Gattuso dal primo minuto e invece ritrova Hirvingche era stato messo da parte con l’arrivo di Gattuso. Il messicano era stato vittima di una campagna mediatica e ambientale che lo aveva incredibilmente dipinto come un. Ovviamente il peccato del messicano era di essere stato voluto da Ancelotti che avrebbe voluto schierarlo al fianco di Milik nel 4-4-2. Secondo alcuni, anche di guadagnare troppo. In un balordo avvio di stagione, il messicano si era comunque messo in mostra e aveva segnato un importante gol al Salisburgo nella sera in cui ildiede prova di masochismo dando vita all’ammutinamento. Poi, c’è stato il dibattito sulla sua posizione in campo. Gattuso ...