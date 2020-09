Napoli Genoa 1-0 LIVE | squadre negli spogliatoi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 45’+2 FINE PRIMO TEMPO 37′ Ritmi bassi – Le dueaspettano il momento giusto per far male. Ilcerca spazi, ilprova a ripartire in contropiede. 28′ Colpo di testa di Osimhen – L’attaccante delstacca ancora in area di rigore, ma manda nuovamente alto. 20′ Infortunio Insigne ...