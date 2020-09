Maltempo, pioggia e vento in Campania: allagamenti nell’area flegrea (Di domenica 27 settembre 2020) Piogge torrenziali e forti raffiche di vento dal primo pomeriggio in tutta la Campania: segnalati numerosi allagamenti nell’area flegrea. Segnalati allagamenti in via Rosini a Pozzuoli, al Rione Toiano ad Arco Felice. Problemi per la circolazione stradale anche a via Napoli, a Licola e nelle zone collinari di Cigliano e San Vito. A Quarto il centro Ipercoop di Quarto Nuovo in via Masullo è stato invaso dall’acqua: il centro commerciale è stato costretto a chiudere con fuggi fuggi generale.L'articolo Maltempo, pioggia e vento in Campania: allagamenti nell’area flegrea Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Piogge torrenziali e forti raffiche didal primo pomeriggio in tutta la: segnalati numerosinell’area. Segnalatiin via Rosini a Pozzuoli, al Rione Toiano ad Arco Felice. Problemi per la circolazione stradale anche a via Napoli, a Licola e nelle zone collinari di Cigliano e San Vito. A Quarto il centro Ipercoop di Quarto Nuovo in via Masullo è stato invaso dall’acqua: il centro commerciale è stato costretto a chiudere con fuggi fuggi generale.L'articoloinnell’areaMeteo Web.

