Live Non è la D'Urso oggi in tv con Salvini: orario, ospiti e dove vederlo in diretta (Di domenica 27 settembre 2020) Stasera domenica 27 settembre va in onda Live Non è la D'Urso, programma di infotainment sulle reti Mediaset in cui si approfondiscono argomenti di attualità. L'ospite principale di oggi è Matteo Salvini, leader della Lega, che si collegherà con lo studio di Barbara D'Urso. Si parlerà anche con i protagonisti anche del matrimonio di Nicoletta Mantovani, del parrucchiere dei vip Federico Fashion Style e della condanna di Serena Grandi. L'appuntamento è su Canale 5 alle ore 21:30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.

