Inzaghi ritrova la vecchia Lazio (Di domenica 27 settembre 2020) Riecco la Lazio, bella, un po' sciupona ma capace di conquistare la Sardegna Arena dopo 94 minuti di dominio totale. Apre Lazzari, raddoppio del solito Immobile e il Cagliari si arrende ad avversari superiori in tutte le zone del campo. Entrambi gli assist griffati da Marusic, ottimo incursore tra le maglie larghe della difesa sarda. Ride Inzaghi perchè si è rivista la Lazio che entusiasmava per tutta Italia fino all'arrivo del maledetto coronavirus che ha stravolto tutto e regalato un'estate col fiatone. Tant'è, squadra da applausi che parte ancora una volta sottovalutata nelle griglie degli esperti ma forse è un bene perché c'è voglia di smentire le cassandre e di zittire i gufi che già avevano emesso sentenze definitive. Senza aiuti dal mercato, esclusi i panchinari Reina, ... Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Riecco la, bella, un po' sciupona ma capace di conquistare la Sardegna Arena dopo 94 minuti di dominio totale. Apre Lazzari, raddoppio del solito Immobile e il Cagliari si arrende ad avversari superiori in tutte le zone del campo. Entrambi gli assist griffati da Marusic, ottimo incursore tra le maglie larghe della difesa sarda. Rideperchè si è rivista lache entusiasmava per tutta Italia fino all'arrivo del maledetto coronavirus che ha stravolto tutto e regalato un'estate col fiatone. Tant'è, squadra da applausi che parte ancora una volta sottovalutata nelle griglie degli esperti ma forse è un bene perché c'è voglia di smentire le cassandre e di zittire i gufi che già avevano emesso sentenze definitive. Senza aiuti dal mercato, esclusi i panchinari Reina, ...

l_tummi : La Lazio ritrova un grande protagonista: Adam Marusic. Lo scorso anno assente per vari motivi (appena 15 presenze),… - SPress24 : Le Formazioni Ufficiali di Cagliari-Lazio, Inzaghi ritrova Di Francesco - SantiSignor : @TuttoMercatoWeb Ok, Inzaghi in conferenza è membro portavoce del 'Partito Lamentino' ma indubbiamente la Lazio si… - infoitsport : Lazio, Inzaghi ritrova i due play: Cataldi e Leiva pronti per l'esordio - marcomempi : @Christi83013660 @DiMarzio @OfficialSSLazio Si ok. Inzaghi aveva chiesto Kumbulla, ha chiesto Otamendi. Ha chiesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi ritrova Inzaghi ritrova Leiva, la mezzasquadra della Lazio Il Messaggero Lazio, seduta di scarico a Formello. Differenziato per Fares e Vavro

A Formello la Lazio si prepara per l'Atalanta. Lavoro defaticante per chi ieri è sceso in campo, differenziato per Vavro e Fares ...

La nuova Inter tra dubbi e certezze: difesa ed Eriksen i nodi di Conte

Il danese continua a non convincere, lo schieramento a tre è un rischio. Ecco cosa ha detto la gara con la Fiorentina ...

A Formello la Lazio si prepara per l'Atalanta. Lavoro defaticante per chi ieri è sceso in campo, differenziato per Vavro e Fares ...Il danese continua a non convincere, lo schieramento a tre è un rischio. Ecco cosa ha detto la gara con la Fiorentina ...