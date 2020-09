Inps | dietro l’aumento a Tridico c’è la “manina” di Conte e Di Maio Che fingono di cadere dal pero

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 27 settembre 2020) “Chiederò chiarimenti”; “Approfondirò”. Appena emerso lo scandalo dell’aumento di stipendio al presidente dell’, Pasquale, sia Luigi Di, sia Giuseppesono caduti dale hanno eluso l’argomento spiegando di non poterne parlare perché all’oscuro della vicenda. Ma sono bastate poche ore per far emergere un quadro del tutto diverso. Dicadono dal(e si fanno male) Intanto c’è la lettera a Repubblica dello stessoche spiega come il suo aumento di stipendio all’sia passato per i ministeri del Lavoro e dell’Economia, nell’arco di tempo che va dal maggio 2019 ...