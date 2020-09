Highlights e gol Spezia-Sassuolo 1-4: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Spezia-Sassuolo 1-4, match della seconda giornata di Serie A 2020/2021. Bel primo tempo al Manuzzi con i neroverdi in vantaggio dopo 12′: Ferrari lancia in profondità Djuricic che salta Sala con un tunnel prima di mettere in rete alle spalle di Zoet. La risposta dei neroverdi c’è al 30′: Ricci crossa dalla destra e trova Galabinov che di testa batte Consigli. Ma nella ripresa il Sassuolo si scatena nel giro di cinque minuti: al 64′ Caputo conquista un rigore poi trasformato da Berardi. Due minuti dopo Caputo si veste da assistman: cross per Defrel che al volo col mancino non perdona Zoet. E dopo tre gol annullati, c’è gioia anche per Caputo che mette in rete da posizione ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Glie le azioni salienti di1-4, match della seconda giornata di. Bel primo tempo al Manuzzi con i neroverdi in vantaggio dopo 12′: Ferrari lancia in profondità Djuricic che salta Sala con un tunnel prima di mettere in rete alle spalle di Zoet. La risposta dei neroverdi c’è al 30′: Ricci crossa dalla destra e trova Galabinov che di testa batte Consigli. Ma nella ripresa ilsi scatena nel giro di cinque minuti: al 64′ Caputo conquista un rigore poi trasformato da Berardi. Due minuti dopo Caputo si veste da assistman: cross per Defrel che al volo col mancino non perdona Zoet. E dopo tre gol annullati, c’è gioia anche per Caputo che mette in rete da posizione ...

