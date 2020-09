Governo, i conti in sospeso (Di domenica 27 settembre 2020) La virulenza delle reazioni al caso Tridico dentro la maggioranza fanno pensare a malesseri da troppo tempo sedimentati, frenati, quasi rimossi. La legge del lockdown, lo stato d’emergenza hanno solo congelato tensioni che durano da mesi. E adesso diciamogliele due parole al presidente dell’Inps e giù Marattin (Italia viva) e molti esponenti M5s, già dentro una psicopatologia da Movimento apparentemente senza cura. Conte assente, Conte troppo presente durante i giorni dello stato d’eccezione, Conte solitario in una partita tutta sua con il ministro Speranza a tenere la barra della salute pubblica, elogiato in pubblico e in privato. E poi i soldi a pioggia, ma senza capire se effettivamente tutti i legittimi aventi diritto li hanno davvero presi, con una macchina dello Stato arrugginita e inefficiente che non sempre è stata capace di mettersi in ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 settembre 2020) La virulenza delle reazioni al caso Tridico dentro la maggioranza fanno pensare a malesseri da troppo tempo sedimentati, frenati, quasi rimossi. La legge del lockdown, lo stato d’emergenza hanno solo congelato tensioni che durano da mesi. E adesso diciamogliele due parole al presidente dell’Inps e giù Marattin (Italia viva) e molti esponenti M5s, già dentro una psicopatologia da Movimento apparentemente senza cura. Conte assente, Conte troppo presente durante i giorni dello stato d’eccezione, Conte solitario in una partita tutta sua con il ministro Speranza a tenere la barra della salute pubblica, elogiato in pubblico e in privato. E poi i soldi a pioggia, ma senza capire se effettivamente tutti i legittimi aventi diritto li hanno davvero presi, con una macchina dello Stato arrugginita e inefficiente che non sempre è stata capace di mettersi in ...

Che succede se mandiamo in pensione Quota 100? Lo spiega Pennisi

Sono state lanciate ipotesi varie ipotesi quali Quota 101, Quota 98 (non per tutti) e Quota 41 (ma con penalizzazioni). Ma quale è la migliore?

