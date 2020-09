Giuliana De Sio, il dramma del covid a Verissimo: «Non riuscivo a respirare. Ho pensato di morire…». Silvia Toffanin commossa (Di domenica 27 settembre 2020) Giuliana De Sio, il dramma del covid a Verissimo: «Non riuscivo a respirare. Ho pensato di morire…». L’attrice è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha raccontato il dramma del covid. «Mi sono ammalata a febbraio mentre ero in tournée – spiega -. Fisicamente sto bene, psicologicamente sono fragilina. Ero in teatro con Le Signorine. Pensavo di avere l’influenza, ma avevo tutte le mattine la febbre a 38-39. Ero stata a Cremona. Sono tornata a Roma e il medico di base ha chiamato lo Spallanzani. Sono venuti con l’ambulanza due omaccioni vestiti di bianco. Mi sono sentita in arresto. Io protestavo perché ero stupida, non capivo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 27 settembre 2020)De Sio, ildel: «Non. Hodi morire…». L’attrice è stata ospite nel salotto die ha raccontato ildel. «Mi sono ammalata a febbraio mentre ero in tournée – spiega -. Fisicamente sto bene, psicologicamente sono fragilina. Ero in teatro con Le Signorine. Pensavo di avere l’influenza, ma avevo tutte le mattine la febbre a 38-39. Ero stata a Cremona. Sono tornata a Roma e il medico di base ha chiamato lo Spallanzani. Sono venuti con l’ambulanza due omaccioni vestiti di bianco. Mi sono sentita in arresto. Io protestavo perché ero stupida, non capivo ...

