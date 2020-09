GF Vip 5, l’Ares Gate si allarga: spunta un’inquietante canzone di Adua Del Vesco (Di domenica 27 settembre 2020) Se Alfonso Signorini ha deciso di non affrontare il caso della presunta setta al Grande Fratello Vip, sul web stanno emergendo alcuni dettagli alquanto macabri. Nelle ultime ore, Adua Del Vesco avrebbe fatto un’altra dichiarazione sulla vicenda che andrebbe a coinvolgere numerosi addetti ai lavori. Ma non solo, alcuni utenti social hanno scovato una terrificante canzone dell’attrice dal titolo “Sei sei sei” che fa letteralmente venire i brividi. Grande Fratello Vip: l’Ares Gate si allarga? Qualche giorno fa, Dagospia ha ribattezzato “Ares Gate” il caso della presunta setta a cui sarebbero appartenuti Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Non a caso, secondo il portale di Roberto D’Agostino, dietro a quel ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 settembre 2020) Se Alfonso Signorini ha deciso di non affrontare il caso della presunta setta al Grande Fratello Vip, sul web stanno emergendo alcuni dettagli alquanto macabri. Nelle ultime ore,Delavrebbe fatto un’altra dichiarazione sulla vicenda che andrebbe a coinvolgere numerosi addetti ai lavori. Ma non solo, alcuni utenti social hanno scovato una terrificantedell’attrice dal titolo “Sei sei sei” che fa letteralmente venire i brividi. Grande Fratello Vip: l’Aressi? Qualche giorno fa, Dagospia ha ribattezzato “Ares” il caso della presunta setta a cui sarebbero appartenuti Massimiliano Morra eDel. Non a caso, secondo il portale di Roberto D’Agostino, dietro a quel ...

