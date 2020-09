Genova, 45enne muore dopo una settimana dall’omicidio (Di domenica 27 settembre 2020) Genova, una 45enne muore una settimana dopo essere stata uccisa dal marito. L’uomo le aveva dato fuoco. Cosa è successo L’ennesimo caso di femminicidio si è consumato la scorsa settimana a Genova. Oggi, dopo sette giorni, è morta la vittima 45enne. Il marito le aveva dato fuoco ed era ricoverata all’ospedale in gravi condizioni. Mina … L'articolo Genova, 45enne muore dopo una settimana dall’omicidio proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 27 settembre 2020), unaunaessere stata uccisa dal marito. L’uomo le aveva dato fuoco. Cosa è successo L’ennesimo caso di femminicidio si è consumato la scorsa. Oggi,sette giorni, è morta la vittima. Il marito le aveva dato fuoco ed era ricoverata all’ospedale in gravi condizioni. Mina … L'articolounadall’omicidio proviene da YesLife.it.

L'uomo l'aveva aggredita dopo un litigio in casa, avvenuto a Brescia. Per lui era subito scattato l'arresto. E’ morta all’ospedale di Genova, dove era ricoverata da una settimana, una donna di 45 anni ...

