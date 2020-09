Gattuso sulla sfida con Pirlo: «Ora dobbiamo dimostrare di essere bravi» (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo la brillante vittoria contro il Genoa al San Paolo il tecnico del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della prossima sfida contro la Juve in programma domenica prossima «Mi aspetto Juventus-Napoli, non una sfida tra di noi, sono ancora giovane, mi auguro di farne ancora un centinaio contro. Sembra strano perché fino a poco fa eravamo protagonisti in campo e nessuno avrebbe scommesso su di me che avrei fatto questa carriera. Dopo Barcellona gli ho detto che erano cavoli suoi e adesso bisogna dimostrare di essere bravi» L'articolo Gattuso sulla sfida con Pirlo: «Ora dobbiamo dimostrare di essere ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo la brillante vittoria contro il Genoa al San Paolo il tecnico del Napoli Rinoè intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della prossimacontro la Juve in programma domenica prossima «Mi aspetto Juventus-Napoli, non unatra di noi, sono ancora giovane, mi auguro di farne ancora un centinaio contro. Sembra strano perché fino a poco fa eravamo protagonisti in campo e nessuno avrebbe scommesso su di me che avrei fatto questa carriera. Dopo Barcellona gli ho detto che erano cavoli suoi e adesso bisognadi» L'articolocon: «Oradi...

