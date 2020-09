Formigoni scoperchia la vergogna di Pd e M5s | il loro disperato patto di potere per non morire

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) Il grillismo ha vinto, ma i grillini stanno scomparendo. Il risultato del referendum è stata una vittoria netta dei sì alla pseudo-riforma voluta dai 5Stelle, eppure i vincitori di oggi hanno in sé il tarlo della sconfitta di domani, un domani che può anche arrivare presto. Dieci anni di predicazione antipolitica con l'appoggio totale di giornaloni e televisioni hanno "grillizzato" la testa della maggioranza degli italiani, comprese le classi dirigenti dei partiti che al taglio della democrazia rappresentativa non si sono opposte. Per questo hanno vinto, eppure potrebbe essere laultima vittoria, i 5Stelle stanno scomparendo. Ormai rimanesoltanto da tagliare lo stipendio dei parlamentari in carica, come ha subito annunciato Di Maio, ma qualcosa mi dice che questa volta non ce la faranno. ...