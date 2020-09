Domenica IN ospiti 27 settembre 2020: Mara Venier lancia L’Allieva 3 (Di domenica 27 settembre 2020) Grande puntata di Domenica IN oggi soprattutto per chi ama la fiction di Rai 1 L’Allieva al debutto questa sera con la sua terza stagione! E nella puntata di Domenica IN di oggi 27 settembre 2020 ci sarà ampio spazio dedicato alla fiction che vede protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, i due attori amatissimi dal pubblico televisivo . Entrambi interverranno in studio per presentare la fiction di Rai1 ‘L’Allieva 3’. UNa terza stagione attesissima dal pubblico quella della fiction che vede Lino Guanciale nei panni di un medico legale, al fianco della sua fidanzata Alice Allevi. Una terza stagione che dovrebbe vederli, tra l’altro, alle prese con i preparativi del matrimonio! Oggi se ne parlerà proprio nello studio di Rai 1 con Mara ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 settembre 2020) Grande puntata diIN oggi soprattutto per chi ama la fiction di Rai 1 L’Allieva al debutto questa sera con la sua terza stagione! E nella puntata diIN di oggi 27ci sarà ampio spazio dedicato alla fiction che vede protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, i due attori amatissimi dal pubblico televisivo . Entrambi interverranno in studio per presentare la fiction di Rai1 ‘L’Allieva 3’. UNa terza stagione attesissima dal pubblico quella della fiction che vede Lino Guanciale nei panni di un medico legale, al fianco della sua fidanzata Alice Allevi. Una terza stagione che dovrebbe vederli, tra l’altro, alle prese con i preparativi del matrimonio! Oggi se ne parlerà proprio nello studio di Rai 1 con...

