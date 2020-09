Crotone, Cigarini: “Serve tempo, ma siamo sulla strada giusta” (Di domenica 27 settembre 2020) Luca Cigarini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko del Crotone contro il Milan, il centrocampista però non fa drammi dopo le prime due sconfitte dei calabresi in altrettante partite."SERVE tempo"caption id="attachment 1028361" align="alignnone" width="1024" Cigarini, getty images/captionTRANSIZIONE - "Questa squadra ha bisogno di tempo per riuscire a creare un giusto amalgama, abbiamo tanti giocatori nuovi e giovani, è normale che questo sia un periodo di transizione. Dal mio punto di vista oggi abbiamo fatto un passo avanti, considerando anche l'avversario che avevamo davanti.PROSEGUIRE - "Dobbiamo proseguire su questa strada, i calciatori che erano già presenti in questa rosa si conoscevano, con il tempo anche gli ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Lucaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko delcontro il Milan, il centrocampista però non fa drammi dopo le prime due sconfitte dei calabresi in altrettante partite."SERVE"caption id="attachment 1028361" align="alignnone" width="1024", getty images/captionTRANSIZIONE - "Questa squadra ha bisogno diper riuscire a creare un giusto amalgama, abbiamo tanti giocatori nuovi e giovani, è normale che questo sia un periodo di transizione. Dal mio punto di vista oggi abbiamo fatto un passo avanti, considerando anche l'avversario che avevamo davanti.PROSEGUIRE - "Dobbiamo proseguire su questa, i calciatori che erano già presenti in questa rosa si conoscevano, con ilanche gli ...

