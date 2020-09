Arriva l’erede del Trono di spade: Kit Harington e Rose Leslie aspettano un bambino (Di domenica 27 settembre 2020) Arriva l’erede del Trono di Spade. Non è un ritorno della serie, ma un lieto evento nella realtà. Le star della serie, Kit Harington e Rose Leslie, che sono marito e moglie dall’estate del 2018, aspettano un bambino. È il primo figlio di una coppia nata sul set di Game of Thrones e sarà quasi coetaneo della figlia di Joe Jonas e Sophie Turner, anche lei parte del cast della serie dei record. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 settembre 2020) Arriva l’erede del Trono di Spade. Non è un ritorno della serie, ma un lieto evento nella realtà. Le star della serie, Kit Harington e Rose Leslie, che sono marito e moglie dall’estate del 2018, aspettano un bambino. È il primo figlio di una coppia nata sul set di Game of Thrones e sarà quasi coetaneo della figlia di Joe Jonas e Sophie Turner, anche lei parte del cast della serie dei record.

