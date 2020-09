Ultime Notizie Roma del 26-09-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione sabato 27 settembre al microfono Giuliano Ferrigno Andiamo a Parigi in apertura il pakistano di 18 anni che ieri con una Mannaia ferito 2 persone davanti alla vecchia sede di Charlie hebdo ha confessato di averlo fatto perché non sopportava le caricature del profeta Maometto pubblicate di nuovo di recente dal giornale satirico hanno riferito fonti vicine all’inchiesta 7 finora le persone fermate da notte anche un ex coinquilino dell’aggressore e il premier disegno del Libano ha rinunciato all’incarico di formare un nuovo governo ha quasi due mesi dalle dimissioni del precedente esecutivo a causa del disastro al porto di Beirut Mustafa dirlo ha comunicato la sua decisione in un discorso alla televisione Dopo una lunga e infruttuosa serie di ...