Ultime Notizie Roma del 26-09-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazioni e Gabriele al in studio ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l’Italia ha un potenziale enorme dobbiamo rialzarci per accelerare non per stare in piedi come prima l’Italia può e deve usare queste le parole del premier Giuseppe Conte in videomessaggio l’evento a Bologna di ripartire l’Italia sottolineando che non dobbiamo di unirci sfilaccia Arci nella fase cruciale della ricostruzione post covid e annunciando che in questi giorni verrà firmato un decreto per individuare i cantieri da accelerare e i relativi commissari nessuna deroga l’apertura degli stadi perché non ci sono le condizioni epidemiologiche è questa secondo quanto si apprende la linea che il comitato tecnico-scientifico ribadire nella ...