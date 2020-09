Ultime Notizie Roma del 26-09-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione Gabriella lui in studio prosegue l’ondata di maltempo sull’Italia situazioni critiche Molte zone soprattutto a causa del forte vento sono stati più di 1000 gli interventi di soccorso effettuati dai Vigili del Fuoco particolarmente coinvolte Lombardia Emiliagna Toscana Umbria Lazio e Campania prima neve in Piemonte in Valtellina sui monti della bergamasca e sull’Appennino per trombe d’aria Rosignano nel livornese a Salerno e a Gioia Tauro in Calabria una pioggia torrenziale ha messo in ginocchio il traffico di Napoli dove le scuole anche oggi sono rimaste chiuse attacco a chi sarebbe un pakistano di 18 anni senza alcun precedente di radicalismo islamico l’autore di quanto avvenuto ieri a Parigi vicino ...