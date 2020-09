Proteste Bielorussia: 90 dimostranti arrestati, soprattutto donne (Di sabato 26 settembre 2020) Più di 90 persone, per lo più donne, sono state arrestate durante manifestazioni dell'opposizione in Bielorussia contro il regime del presidente Alexander. Lo ha denunciato la Ong Viasna. Centinaia di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020) Più di 90 persone, per lo più, sono state arrestate durante manifestazioni dell'opposizione incontro il regime del presidente Alexander. Lo ha denunciato la Ong Viasna. Centinaia di ...

