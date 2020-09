Prende l'autostrada con il monopattino e percorre 10 km: 'Ho un colloquio di lavoro' (Di sabato 26 settembre 2020) Ha percorso l'autostrada in monopattino per circa 10 chilometri, sostenendo di doversi recare a Cesena per un colloquio di lavoro e di aver imboccato l'autostrada per poter arrivare in orario. 'C'è un ... Leggi su today (Di sabato 26 settembre 2020) Ha percorso l'inper circa 10 chilometri, sostenendo di doversi recare a Cesena per undie di aver imboccato l'per poter arrivare in orario. 'C'è un ...

Ha percorso l'autostrada in monopattino per circa 10 chilometri, sostenendo di doversi recare a Cesena per un colloquio di lavoro e di aver imboccato l'autostrada per poter arrivare in orario. "C'è un ...

