Omicidio Willy, l'autopsia choc: 'Cuore, polmoni e fegato spappolati' (Di sabato 26 settembre 2020) I risultati preliminari dell'autopsia di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italiano di origine capoverdiana ucciso di botte a Colleferro, confermano la brutale ferocia degli aggressori: Cuore, polmoni,... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) I risultati preliminari dell'diMonteiro Duarte, il ragazzo italiano di origine capoverdiana ucciso di botte a Colleferro, confermano la brutale ferocia degli aggressori:,...

