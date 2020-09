Non impedisce al marito di abusare della figlia: mamma 42enne in carcere (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon ha mai impedito che il marito abusasse sessualmente della loro figlia di sei anni; un comportamento riconosciuto da una sentenza giudiziaria divenuta definitiva, che ha portato una 42enne dell’Alto-Casertano in carcere. La donna dovrà scontare una pena di sette anni, visto che il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione; la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli ha così emesso un ordine di carcerazione che è stato eseguito dalla Polizia di Stato (Squadra Mobile di Caserta). I fatti risalgono a qualche anno fa; già nel 2010 i poliziotti della Squadra Mobile avevano arrestato il papà della bimba, non solo per abusi verso la piccola, ma ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon ha mai impedito che ilabusasse sessualmentelorodi sei anni; un comportamento riconosciuto da una sentenza giudiziaria divenuta definitiva, che ha portato unadell’Alto-Casertano in. La donna dovrà scontare una pena di sette anni, visto che il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione; la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli ha così emesso un ordine di carcerazione che è stato eseguito dalla Polizia di Stato (Squadra Mobile di Caserta). I fatti risalgono a qualche anno fa; già nel 2010 i poliziottiSquadra Mobile avevano arrestato il papàbimba, non solo per abusi verso la piccola, ma ...

