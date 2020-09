Ladispoli, mensa scolastica: tutto pronto per iniziare l’anno in sicurezza (Di sabato 26 settembre 2020) “Giovedì scorso, nella sala conferenze della biblioteca comunale, si è tenuto un incontro per fare il punto della situazione sull’inizio del servizio di refezione scolastica, che ha visto presenti l’amministrazione comunale, le delegazioni degli istituti comprensivi, una rappresentanza di genitori e la società Cir Food”. Con queste parole l’assessore alla pubblica istruzione, Fiovo Bitti, conferma che lunedì 28 settembre partirà il servizio mensa. “Durante l’incontro – ha proseguito Bitti – abbiamo ribadito ai presenti che la ditta che gestisce il servizio mensa ha chiesto di posticipare l’avvio della refezione per avere il tempo di organizzarsi al meglio, visto che le linee guida sono state emanate solo pochi giorni prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 settembre 2020) “Giovedì scorso, nella sala conferenze della biblioteca comunale, si è tenuto un incontro per fare il punto della situazione sull’inizio del servizio di refezione, che ha visto presenti l’amministrazione comunale, le delegazioni degli istituti comprensivi, una rappresentanza di genitori e la società Cir Food”. Con queste parole l’assessore alla pubblica istruzione, Fiovo Bitti, conferma che lunedì 28 settembre partirà il servizio. “Durante l’incontro – ha proseguito Bitti – abbiamo ribadito ai presenti che la ditta che gestisce il servizioha chiesto di posticipare l’avvio della refezione per avere il tempo di organizzarsi al meglio, visto che le linee guida sono state emanate solo pochi giorni prima ...

